اقرأ غدًا في «البوابة»| في مشهد تاريخي.. أكثر من 300 ألف فلسطيني يحتفلون بعودتهم رغم الخراب

الثلاثاء 28/يناير/2025 - 08:19 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأربعاء 29 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لجذب الشركات العالمية.. الرئيس: الدولة حريصة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية

مصدر مسئول رفيع المستوى ينفي إجراء اتصال بين الرئيسين المصري والأمريكي

في مشهد تاريخي.. أكثر من 300 ألف فلسطيني يحتفلون بعودتهم رغم الخراب

قريبًا.. ترامب يعتزم لقاء نتنياهو

اعتقال جنديين بالاحتياط الإسرائيلي بتهمة نقل أسرار عسكرية إلى إيران

قبة حديدية أمريكية.. ترامب يوقع مرسومًا لبناء درع مضاد للصواريخ لحماية الولايات المتحدة

انفجارات عنيفة.. روسيا تستهدف مطار أوديسا في أوكرانيا

استدعاء سفير واشنطن.. البرازيل تحتج على المعاملة الأمريكية المهينة للمهاجرين المطرودين