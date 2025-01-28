الجمل: شراكة بين الجامعة العمالية وجامعة دمياط لتلبية احتياجات سوق العمل

ألتقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد وطنى، رئيس الجامعة العمالية فرع رأس البر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العمالية وجامعة دمياط، بهدف خدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل المتطور.

هذا اللقاء، الذي تم برعاية محافظ دمياط، يأتي في إطار الجهود الدؤوبة لاتحاد عمال مصر من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في فرع الجامعة العمالية برأس البر وجامعة دمياط، وتكوين شراكة فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وسعيا وراء استكشاف كافة السبل التي تمكن الجامعتين من العمل معًا، لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة شبابنا، وتلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة في محافظة دمياط.

ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثى، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات سوق العمل، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في كلا الجامعتين، لتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على مجتمعنا.

ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على اهتمامه البالغ بتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ويرى الاتحاد العام في هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على عقد اجتماع قريب، لمناقشة مقترحات الجانبين بشكل مفصل، والوصول إلى صيغة نهائية لهذه الشراكة الاستراتيجية.

حضر اللقاء كل من: المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة رانيا الجندى عميد الجامعة العمالية فرع رأس البر.

وفي ختام اللقاء، قام عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتسليم درع الاتحاد العام لمحافظ دمياط، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لقطاع العمل والعاملين في المحافظة.

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