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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وآيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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يغيب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ايندهوفن الهولندي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

خرج صلاح عن قائمة ليفربول لمواجهة آيندهوفن، حيث لم يتواجد ضمن القائمة المستدعاة لخوض مباراة الغد، رفقة عدد من اللاعبين الأساسيين.

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول ضد آيندهوفن

وقرر آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، استبعاد محمد صلاح عن المباراة، حيث فضل إراحته، بعد ضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، قائمة من 21 لاعبًا المسافرة إلى هولندا، وخلت من اسم محمد صلاح، بالإضافة إلى أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وإبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي وريان جرافينبيرش وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.

شارك محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول في 7 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، وتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في النظام الجديد للبطولة.

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