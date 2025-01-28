رئيس مياه دمياط يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة

اجتمع المهندس مجدى عطا الله ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي دمياط ، بأعضاء لجنة المبادرة الرئاسية حياة كريمة و ممثلى المقاول التنفيذى للمشروعات وممثلين عن الجهة الاستشارية، بالاضافة لعدد من قيادات الشركة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري بمركز كفر سعد .

وناقش الاجتماع آخر التطورات، واستعراض الموقف التنفيذى ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل .

وأكد المهندس مجدى على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات وبالمستوي الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن بالمستوي اللائق.

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة رقم 77 ، المُنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة ،بحضور اللواء أركان حرب بحرى طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، اللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و أعضاء مجلس الإدارة.

وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة ، و مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة والتى جاءت حول تجديد و مد مدة تراخيص مزاولة النشاط، واستصدار تراخيص مزاولة نشاط دائم ، وإقامة مشروعات جديدة، وأيضًا الإحاطة بمؤشرات الأداء الفعلى عن أعمال المنطقة الحرة العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2025/2024 ، حيث تم استعراض أبرز تلك المؤشرات بالمنطقة التى بلغت نسبة الاشغال بها 100% .

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، للمنطقة الحرة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة