بقيمة 60 مليون يورو.. المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم إنساني جديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء 28/يناير/2025 - 08:06 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 60 مليون يورو، كدعم إنساني لجمهورية الكونغو الديمقراطية للعام 2025، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد.

يأتي هذا الإعلان في ظل التطورات الأخيرة في شرق الكونغو حيث يستعد الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز المساعدات الطارئة، خاصة للمجتمعات النازحة حديثًا في مدينة جوما، والمناطق المحيطة بها، وفقا لبيان على موقع المفوضية الأوروبية.

وسيدعم التمويل الجديد الاحتياجات العاجلة للسكان النازحين، والأشخاص المتأثرين بالنزاعات والأوبئة الأخيرة، حيث تشمل المساعدات توفير المأوى، وإدارة المخيمات، وإنشاء أنظمة مياه نظيفة ومراحيض، وتقديم حصص غذائية أساسية أو تحويلات نقدية، بالإضافة إلى التعليم في حالات الطوارئ للأطفال الأكثر ضعفًا المتأثرين بالنزاع.

ويعد الاتحاد الأوروبي من كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المساعدات الإنسانية الأوروبية إلى أكثر من 272 مليون يورو، منذ بداية عام 2023، كما يواصل الاتحاد الأوروبي تنظيم رحلات مساعدات إنسانية لنقل الطواقم والموارد عبر المناطق الشرقية من البلاد.

وفي تعليق لها، قالت المفوضة الأوروبية للاستعدادات وإدارة الأزمات والمساواة، حاجة لحبيب "في هذه الأوقات الصعبة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الأكثر ضعفًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورغم التحديات المتعلقة بالوصول الإنساني بسبب شدة القتال، سنضمن صرف التمويل الإنساني دون تأخير، وسيستمر تقديم المساعدات بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، خاصة في المناطق القريبة من خطوط الجبهة.

ويستمر الاتحاد الأوروبي في وضع حماية المدنيين كأولوية رئيسية ضمن أنشطته الإنسانية، مع التركيز على معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل الوقاية، والاستجابة الصحية، والنفسية، والاجتماعية؛ لمساعدة المتضررين من النزاعات والأوبئة.