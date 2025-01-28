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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيكو ينقذ زد أمام سموحة في الشوط الأول بالدوري

زيكو - مباراة سموحة
زيكو - مباراة سموحة ضد زد
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد مع مضيفه سموحة بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره سموحة، بعدما خسر من بيراميدز بهدف للا شيء في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

مباراة سموحة ضد زد

استحوذ زد على الكرة، وحرم مضيفه سموحة منها، لكن الفريق السكندري باغت مرمى الضيوف بهدف قبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق، حيث أحرز صامويل أمادي هدف التقدم في الدقيقة 39.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أدرك مصطفى زيكو التعادل لصالح زد، وذلك برأسية متقنة في الدقيقة 45+6، لينقذ فريقه من التأخر في نتيجة شوط المباراة الأول.

يحتل زد المركز  الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 8 نقاط.

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