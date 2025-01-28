الهلال السعودي يفسخ عقد نيمار .. هل يصبح محمد صلاح البديل ؟

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي فسخ عقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق لم تحقق الآمال المنشودة.

جاء قرار إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وسط تساؤلات حول الخطوة القادمة لنيمار في مسيرته الاحترافية، حيث يتوقع أن يتلقى عروضًا من أندية أوروبية وأخرى خليجية.

نيمار

في تطور منفصل، تتجه الأنظار نحو نجم الكرة المصرية محمد صلاح الذي لا يزال مستقبله مع ناديه الإنجليزي ليفربول غير محسوم خاصة مع عرض الهلال السعودي له

تقارير إعلامية

كشفت تقارير إعلامية أن ليفربول قدّم عرضًا لتجديد عقد صلاح لمدة عامين، إلا أن اللاعب رفض العرض وطالب بتمديده لفترة أطول لضمان استقراره مع الفريق.

محمد صلاح

تأتي هذه التطورات في ظل تقارير تفيد بوجود اهتمام من أندية خليجية وأوروبية للتعاقد مع محمد صلاح، مما يفتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن انتقال محتمل في الفترة المقبلة.

ومع بقاء النجم المصري كركيزة أساسية في خطط ليفربول، فإن مسار المفاوضات قد يشهد منعطفات حاسمة قريبًا.