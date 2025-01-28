فرنسا تدين بشدة الهجوم على سفارتها والمقرات الدبلوماسية الأخرى في كينشاسا

أدانت فرنسا بشدة الهجوم الذي تعرضت له سفارتها والمقرات الدبلوماسية الأخرى في كينشاسا اليوم الثلاثاء من قبل المتظاهرين.

وطالبت فرنسا بشكل عاجل السلطات الكونغولية بضمان سلامة وأمن جميع البعثات الدبلوماسية على أراضيها، مؤكدة أن ذلك يعد من مسؤولياتها وواجباتها بموجب القانون الدولي، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأعلنت فرنسا أنها تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة موظفيها والمواطنين الفرنسيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وهاجم العشرات من المتظاهرين في كينشاسا عدة سفارات أجنبية - بما في ذلك سفارات بلجيكا ورواندا - مطالبين بالتصدي لتقدم متمردي حركة 23 مارس في شرق البلاد الذي مزقه الصراع.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء توجههم إلى السفارات، وأفادت تقارير عن نهب وإشعال النيران في أجزاء من المباني.

ويُعد متمردو حركة 23 مارس واحدة من حوالي 100 جماعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في المنطقة الغنية بالمعادن في الصراع، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة في إفريقيا.