احتفالية لتوزيع 25 جهازا تعويضيا في دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط الاحتفالية المقامة بنادي القوات المسلحة لتسليم ٢٥ جهاز تعويضي لذوي الهمم، الممولة من QNB مصر ودعم وتنفيذ مؤسسة مصر الخير ، وذلك في اطار الجهود المبذولة بالمبادرة الرئاسية والمشروع القومي لتنمية الريف " حياة كريمة " وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية في تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لأبناء مصر و دعم ذوى الهمم ، حيث أُقيمت الاحتفالية بحضور ممثلي QNB مصر ومؤسسة مصر الخير ومديرى مديريتى الصحة و التضامن الاجتماعي بدمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

وأعربت المهندسة شيماء الصديق ، خلال الكلمة التي ألقتها بالاحتفالية ،عن سعادتها بمبادرة تسليم ٢٥ جهازا تعويضيا لذوى الهمم والممولة من QNB مصر ودعم وتنفيذ مؤسسة مصر الخير، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتلك الجهود والمبادرات لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات التنموية ، ومثمنة دور المجتمع المدني وجهود المؤسسات الأهلية و الجهات المختلفة باعتبارها شريك أساسى فى مسيرة التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تلعب دور محورى فى توفير الخدمات للمواطنين .

وصرحت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير:" أن هذه الخطوة تعكس التعاون المثمر مع البنك الذي قام بتمويل هذه المبادرة الرائدة كما تؤكد مواصلة الشراكة في مجالات الخدمة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠."

وفي هذا الإطار، أوضحت أنه قد تم تسليم الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الهمم، شملت الأطراف الصناعية وكراسي متحركة للمرضى، وسماعات أذن، وأحذية طبية وغيرها، إلى جانب افتتاح عيادة أمراض النساء والتوليد بوحدة كفر سعد الصحية بعد تجهيزها على أعلى مستوى لرفع كفاءتها.

ومن جانبه، أشاد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، بالشراكة المتواصلة مع مؤسسة "مصر الخير" لدعم العمل المجتمعي في مصر في العديد من المجالات أهمها القطاع الصحي، مع الحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي الهمم.

كما أكد الدور الهام الذي يلعبه البنك في دعم المجتمع المصري، حيث يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياته التي تركز على دعم المبادرات المجتمعية والصحية لتعزيز الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مصر.

وفي سياق متصل ، افتتحت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، قسم النساء والتوليد بالوحدة الصحية بكفر سعد بعد تجهيزه بالكامل بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والمكتبية اللازمة وذلك بحضور ممثلي QNB مصر ومؤسسة مصر الخير والأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و الدكتور محمد بدران مدير مديرة الصحة بدمياط . وفي ذات السياق ، تفقدت نائب محافظ دمياط عيادة قسم النساء والتوليد التي تم تجهزيها باحدث جهاز سونار وسماع نبض الجنين و جهاز لاب توب و طابعه و دولاب ومكتب واربع كراسي وبرافان والتي توفر الخدمة الطبية لنساء كفر سعد البلد والقرى المجاورة . وأشارت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بصحة الأم والطفل والتوعية بالصحة الانجابية للحفاظ على سلامة الأطفال والامهات .

والجدير بالذكر ، أن مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها في ٢٠٠٧ بتوفير نحو ١٢٠ مليون خدمة، في شتى القطاعات، منها ١٣ مليون خدمة صحية بجميع محافظات الجمهورية. كما تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها من خلال تعزيز الشراكات ودعم المستشفيات وإطلاق المزيد من القوافل الطبية.

ويعد QNB مصر من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي بادرت بدعم مشروع "حياة كريمة" في مختلف قرى محافظات الصعيد من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.