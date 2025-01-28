بالفيديو.. نجوم الفن كتف في كتف الفنان أحمد فهيم لوداع والدته

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد نجوم الفن على جنازة والدة الفنان أحمد فهيم، وشقيقة الفنان الراحل خالد صالح، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنان أحمد فهيم ومن أبرزهم محمد لطفي وإيهاب فهمي وسليمان عيد وأوس أوس وغيرهم من النجوم.

.كشف الفنان أحمد فهيم، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة والدته، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمي الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة.