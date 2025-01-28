ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اتحاد الصناعات المصرية يعلن رفضه التهجير الفلسطيني

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اتحاد الصناعات المصرية تأييده لموقف القيادة السياسية لرفضها التام لمشروع تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة،  و تمسك مصر بثوابت و محددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، و استمرار الدعم لصمود و ثبات الشعب الفلسطينى فوق أرضه و تمسكه بحقوقه المشروعة و  بمبادئ القانون الدولى و القانون الدولى الانساني.

وأشاد اتحاد الصناعات المصرية، في بيان له اليوم ،  بالدور المحورى للقيادة السياسية المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية، و سعيها الدائم نحو عودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، و الرفض التام لأى مساس بتلك الحقوق، و التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية. 

اتحاد الصناعات المصرية التهجير الفلسطيني مشروع تهجير الشعب الفلسطينى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية