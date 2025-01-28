اتحاد الصناعات المصرية يعلن رفضه التهجير الفلسطيني

أكد اتحاد الصناعات المصرية تأييده لموقف القيادة السياسية لرفضها التام لمشروع تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، و تمسك مصر بثوابت و محددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، و استمرار الدعم لصمود و ثبات الشعب الفلسطينى فوق أرضه و تمسكه بحقوقه المشروعة و بمبادئ القانون الدولى و القانون الدولى الانساني.

وأشاد اتحاد الصناعات المصرية، في بيان له اليوم ، بالدور المحورى للقيادة السياسية المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية، و سعيها الدائم نحو عودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، و الرفض التام لأى مساس بتلك الحقوق، و التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية.