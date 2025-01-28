بالصور.. مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر يكرم المتميزين خلال شهر يناير

أقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، بقيادة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع ، احتفالية لتكريم العاملين والعناصر ذوي الأداء الأكثر تميزاً بالفرع والمنشآت الصحية التابعه له خلال شهر يناير الجاري.

أقيمت الاحتفالية بإشراف وتنسيق الدكتورة ماريان هاني، مسئول وحدة الدعم المعنوي بفرع الهيئة.

جاء ذلك في إطار خلق جو تنافسي يزيد الإنتاجية ويعزز الدعم المعنوي للعاملين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة الدعم المعنوي المستمر للعاملين بالهيئة.

التكريم

تكريم 10 أطباء بمستشفيات ووحدات صحة الأسرة بالأقصر

شمل التكريم، كلًا من: الدكتور أحمد إسماعيل أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى العديسات، الدكتور محمد العجمي مدير مستشفى الأطفال التخصصي للأطفال، الدكتور أمير رسمي طبيب مقيم بطوارئ مستشفى الكرنك الدولي، الدكتور معاذ أحمد طبيب مقيم بقسم القلب بمستشفى الكرنك الدولي، الدكتورة داليا سيد مسئول رضا المنتفعين بوحدة طب أسرة ابو دغار، الدكتورة مارتينا وجيه صيدلي وحدة طب أسرة النجوع بحري، الدكتور إسلام احمد مسئول رضا المنتفعين وحده طب أسرة الدقيرة، الدكتورة آلاء عبدالباسط طبيب مقيم بمستشفى الكرنك الدولي، الدكتورة هلبيس رفعت مسئول ملف الأدويه بإدارة الإمداد بالفرع، الدكتور ريهام يوسف مسئول الجودة بوحدة طب أسرة القرية.

كما تم تكريم كلًا من ريهام السيد، ومحمد نوح بقسم تمريض مستشفى الكرنك الدولي، يونس عبدالله المدير المالي والإداري بوحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري، وإيمان عبدالوهاب مسئول الموارد البشرية وحدة طب أسرة العضايمة، ومحمد حسن عضو إدارة التدريب بمستشفى الكرنك، وحسين مختار مسئول سلامة وصحة مهنية وحدة طب أسرة جزيره أرمنت، ووليد سيد أحمد مدير مالي بوحدة طب أسرةً الدولي.

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