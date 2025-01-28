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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. نجوم الشعبي يجتمعون في مسلسل "إش إش" بتوقيع هيثم نبيل

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يواصل المطرب والملحن هيثم نبيل مسيرته في صناعة موسيقى وأغاني وتترات المسلسلات، ويخوض هيثم تجربة جديدة من خلال مسلسل "اش اش" بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، والذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويجمع هيثم نبيل نجوم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وأحمد شيبة، مع نجوم المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، في أغنية "فوقنا خلاص" ضمن الحملة الدعائية للمسلسل.

الأغنية من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، وتوزيع كلوبكس، وهندسة صوتية هاني محروس.

مسلسل "اش اش" يدور في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة الفنانين: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، ياسر عزت، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف ومنهم: أحمد زاهر، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل إش إش موسم دراما رمضان 2025 محمد سامي هيثم نبيل عبد الباسط حمودة محمود الليثى أحمد شيبة أغنية فوقنا خلاص