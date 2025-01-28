رسميًا.. نيمار يعود لنادي طفولته بعد أكثر من 12 عامًا

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي طفولته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي.

رحل نيمار عن الهلال خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي بين الطرفين، قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

وأكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عودة نيمار إلى صفوف الفريق، بعد غياب أكثر من 12 عامًا.

رحلة نيمار قبل العودة إلى سانتوس البرازيلي

بدأ نيمار مسيرته الكروية مع سانتوس، قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013، والقضاء داخل قلعة النادي الكتالوني 4 سنوات، ثم ارتدى قميص باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك بكسر الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ222 مليون يورو.

وجاء رحيل نيمار عن الهلال السعودي بعدما خرج من حساب المدير الفني للفريق، البرتغالي خورخي جيسوس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام، ولكن لم يدخل ضمن قائمة الزعيم المحلية والقارية، ليقرر العودة إلى نادي طفولته سانتوس.