رئيس لجنة الصحفيين بالغربية: نلاحق منتحلي صفة “صحفي” قضائيًا

اكد الكاتب الصحفي ناصر ابو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية في بيان له اليوم الثلاثاء أنه في ضوء تزايد الشكاوى التي تتلقاها لجنة نقابة الصحفيين بمحافظة الغربية من المسئولين و القيادات و المواطنين من تزايد و تنامي ظاهرة منتحلي صفة "صحفي" بشكل اصبح يشكل عبءً على المجتمع و على الأجهزة فضلا عن الإساءة للمهنة وأبنائها .

وأعلنت لجنة نقابة للصحفيين بمحافظة الغربية التحرك في هذا الملف و التأكيد على جميع المسئولين و القيادات بالمحافظة بالالتزام بعدم التعامل مع منتحلي الصفة أو منحهم حقوق ليست لهم يستخدمها معظمهم في ابتزاز المسئولين و المواطنين

وتؤكد اللجنة نيتها الإبلاغ عن جميع منتحلي صفة صحفي في نطاق المحافظة ، وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من خطر يهدد أمن المجتمع، حيث تزايدت وقائع النصب والاحتيال تحت مسمى الصحفيين من أشخاص لا يمتّون بصلة إلى مهنة الصحافة، فضلاً عن انتشار العديد من المواقع الإخبارية غير المرخصة التي تقوم باستخراج كارنيهات وهمية للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

وانتشرت صفحات شخصية تحمل اسم "الصحفي" وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم صحف ومواقع وهمية، بهدف إيهام الجمهور بأنهم يمثلون صحف معتمدة.

لهذا، تؤكد اللجنة أنها الممثل الوحيد لنقابة الصحفيين في المحافظة، طبقاً للقانون والدستور.

وتحذر اللجنة من أن أي شخص أو موظف ينتمي لأي جهة وينتحل أي من هذه المسميات بغرض تضليل المجتمع أو التعامل مع الجهات الرسمية والمواطنين، ستتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1971.

كما ستخطر اللجنة جهات عملهم الأصلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

علاوة على ذلك، تؤكد اللجنة النقابية أنها ستتعاون بشكل كامل مع الجهات الأمنية والقضائية لملاحقة منتحلي صفة الصحفيين، خاصة في حال استغلال هذه الهوية في ترويج الأخبار الكاذبة أو الاحتيال على المواطنين، ولن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص.