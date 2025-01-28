الأهلي يطالب نادي الخلود السعودي بسداد مستحقات ديانج

أصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا يطالب فيه نادي الخلود السعودي، بسداد المستحقات المالية المتأخرة من صفقة استعارة اللاعب المالي أليو ديانج.

وقال النادي الأهلي في البيان: جدد النادي الأهلي مراسلته إلى نادي الخلود السعودي، لمطالبة الأخير بسداد المستحقات المالية عن استعارة اللاعب أليو ديانج، التي كان من المفترض أن يقوم النادي السعودي بسدادها في موعد أقصاه 15 سبتمبر الماضي.

وحرص النادي الأهلي على عدم التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقًا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين، فضلًا عن العلاقة المتميزة التي تربط النادي الأهلي مع كل أشقائه من الأندية السعودية..

وأرسل النادي منذ إعارة ديانج عدة خطابات في هذا الإطار بتاريخ 10 ، و2024/10/28 لنادي الخلود، و2024/12/2 إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبتاريخ 2025/1/12 إلى رابطة دوري المحترفين ولجنة الاستقطابات، للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبًا للدخول في أية نزاعات قضائية، وهو ما لا يتمناه النادي .