إحالة شكوى بيراميدز ضد حكم الفيديو في مباراة الأهلي للجنة الحكام

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بإحالة الشكوى المقدمة من أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة، ضد الحكم محمد عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

وأرسل النادي شكوى تحمل توقيع أحمد زاهر ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث خالف الحكم اللوائح واصطحب نجله لغرفة الحكام، وتعدى لفظيا على المدير الإداري خلال قيامه بمهام عمله.

أوضحت الرابطة في خطابها لنادي بيراميدز أنه تمت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط

ولجنة الحكام الرئيسية لاتخاذ اللازم في الشكوى المقدمة، والتحقيق مع الحكم فيما هو منسوب إليه.