ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم تحكيم "مقدوني" لإدارة مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، تعيين طاقم تحكيم "مقدوني" لإدارة مباراة مصر وفرنسا بربع النهائي مساء اليوم الثلاثاء. 

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد للرجال مواجهة قوية ضد نظيره الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل. 

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط. يُعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

 يلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة كرواتيا والمجر.

بطولة العالم كرة اليد مباراة مصر وفرنسا وصافة المجموعة الرابعة منتخب مصر الدور الرئيسي الدور ربع النهائي الدنمارك والنرويج