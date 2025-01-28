"ملكة روما" للكاتبة إيمان فضل فى معرض الكتاب 2025

تشارك الكاتبة إيمان فضل الملقبة بـ "الشيهانة" برواية "ملكة روما"، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 56، والمقام فى الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

رواية "ملكة روما" متوفرة بصالة1 جناح A36 بجناح دار الولاء للنشر والتوزيع، وحققت الرواية نجاحا كبيرا فى البيع بأول حفل توقيع أقيم لها فى نهاية العام الماضي حيث بيعت كافة النسخ بالحفل، والرواية معروضة حاليا علي منتجين لتحويلها لعمل سينمائي.

وعن الرواية تقول الكاتبة، إنها نالت إعجاب الكثير من القراء المتابعين لأعمالي، فى مقدمتهم الدكتور عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصربين في الخارج فرع رومانيا ونائب رئيس اتحاد الجالية المصرية في رومانيا، الذى أثنى على الرواية من حيث السرد الراقى والشامل للأحداث وانتقاء الكلمات والأسلوب المميز، مشيرة إلى أنها شاركت بهذه الرواية فى معرض الكويت ومعرض ليبيا.

الرواية تتحدث عن ملكة روما بنت الإمبراطور جالوس، وهى فتاة جمالها يسرق القلوب، قلبها رحيم بالشعب الروماني، ثارت ضد ظلم وبطش والدها بما يفعله مع فقراء روما ومن يعتنق المسيحية، يرافقها في ثورتها ضابط من ضباط أبيها، ويتحدان للإيقاع بعرش والدها، ثم تكتشف لاحقا أن هذا ليس والدها، وأنه قاتل والدها الحقيقي واستولي على العرش بدلا من والدها وجدها لأمها، وتتوالى الأحداث.

يشار إلى أن الكاتبة إيمان فضل، لقبت بـ "الشيهانة" وهو اسم انثي الشاهين - وهو نوع من أنواع الصقور، يفوز بها المرء عن طريق إكرامها وليس إجبارها، تموت ولا تأكل الجيفة، وللكاتبة العديد من المؤلفات منها " حكاياتي مع القمر، أنتِ جميلة، مدينة الجان، لاتترك يدي، غذاء الروح، حروف محترقة"، وقد حصلت على عدة جوائز وشهادات تقدير فى عدد من المسابقات الخاصة بالتأليف والكتابة.