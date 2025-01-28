الزمالك 2009 يفوز على بتروجت بثنائية نظيفة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على بتروجت بثنائية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز ثنائية الزمالك، أحمد إبراهيم. سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد اللقاء كثافة هجومية لأبناء ميت عقبة، نتج عنها تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق أحمد إبراهيم في الدقيقتين 57 و 87.

كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

ويقود فريق 2009 كل من: "سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، ماهر محمد أخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات".