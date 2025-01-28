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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار الأوبرا تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما في صالون ثقافي

الدكتورة لمياء زايد
الدكتورة لمياء زايد
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تنظم إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الدكتورة لمياء زايد، صالوناً ثقافياً بعنوان "السينما والذكاء الاصطناعي.. فرص وتحديات". يُقام الصالون يوم الجمعة 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا بالقاهرة.

يدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر، ويستضيف نخبة من المبدعين والمتخصصين في مجال السينما، من بينهم المنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، والمخرج مجدي أحمد علي، والمؤلف الموسيقي خالد حماد، والمهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك.

يتناول الصالون تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما في مصر، من حيث التطورات التي يجلبها في سرعة الإنجاز ودقة العمل، إلى جانب التحديات الفنية والاجتماعية والأخلاقية التي يثيرها. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة حلقات تستهدف مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي.

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