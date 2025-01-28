تدريبات قوية فى الزمالك استعدادا لـ بيراميدز بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الجونة التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات بدنية وفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، استعداداً للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال قبل خوض تدريبات فنية وخططية تحت قيادة السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتننفيذ ما تم التدريب عليه. ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز