بحضور عدد من النواب.. بدء ندوة الشباب والعمل العام بمعرض الكتاب

بدأت بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة تحت عنوان "الشباب والعمل العام، بمشاركة الدكتور أحمد حسام، الدكتور إيمان ريان، بلال حبش، مصطفى عزالعرب.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من النواب منهم النائب محمد عزمي، والنائب محمد تيسير مطر.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 23 يناير الجاري، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

و يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة أكثر من 1300 ناشر من 80 دولة، و6 آلاف عارض، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.