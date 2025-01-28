رئيس مركز مطاي تتابع تركيب مطبات صناعية للحد من حوادث الطرق

استجابة لطلبات مواطني العمارات السكنية بأرض الروبة بمطاي بعمل مطبات صناعية بالطريق الخارجي الواصل من شرق المحطة وحتى قرية الكفور، نظرا لكثره الحوادث بالطريق.



وفي هذا السياق استجابت المهندسة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، لعمل ٤ مطبات صناعيه بالطريق بداية من آخر المدرسة التجريبية وحتى مدخل قريه الكفور.



حيث تابعت رئيس المركز عمل اداره الطرق بمطاي بقياده المهندس حماده محمد مدير اداره الطرق بمطاي بعمل عدد ٤ مطبات، بالطريق، لتفادي الحوادث وحفاظا على أروح المواطنين وخاصه اطفال المدارس .

وأضافت المهندسة هويدة الشافعي رئيس المركز انها تهيب بسائقي المركبات بعدم تخطي السرعة القانونية في السير علي مثل هذه الطرق، مشيراً إلى انه سيتم رصد المخالفات بالتنسيق مع إدارة المرور بالمدينة.

كما وجهت رئيس المركز إدارة النظافة والتجميل بوضع علامات إرشادية فسفورية مع دهان المطبات بدهانات فسفورية لبيان مواقع المطبات لقائدي المركبات لمنع الحوادث، وحفاظاً على المركبات.