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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التضامن: الدولة تخطط لوصول تغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة تهدف إلى الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجارِ العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئات الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرا.

وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «كما تمت زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208 مليارات جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024».

وتابعت: «تم إعلان فوز مصر بجائزة يونيسكو لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعة، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية لترسيخ قيمة التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين».

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