ردًا على شكوى بيراميدز.. الأهلي يؤكد قانونية مشاركة جراديشار في الدوري

أكدت إدارة النادي الأهلي أن مشاركة السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق في مبارة بيراميدز الأخيرة بالدوري سليمة وقانونية 100%، بعد قيده في اتحاد الكرة.

وكان نادي بيراميدز تقدم بشكوى رسمية في رابطة الأندية واتحاد الكرة يطعن فيها على عدم قانوينة مشاركة جراديشار في المباراة.

وكشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الإداري قام بتسجيل جراديشار بشكل صحيح في اتحاد الكرة المصري بعد وصول البطاقة الدولية من ناديه المجري.

وأضاف المصدر أن بطاقة جارديشار الدولية وصلت اتحاد الكرة يوم الجمعة ٢٤ يناير وقام مسئولو النادي يوم الأحد ٢٦ يناير بدفع الرسوم والنسبة المقررة في عقد اللاعب في اتحاد الكرة وتم تسليم مسئولي الأهلي الكارنيه الخاص باللاعب في نفس اليوم ومشاركته أمام بيراميدز صحيحة.

أول ظهور لمهاجم الأهلي الجديد

ظهر جراديشار مع الأهلي للمرة الأولى يوم الأحد، في مباراة بيراميدز بالجولة العاشرة من الدوري المصري التي أقيمت بإستاد القاهرة وإنتهت بالتعادل 2-2.

وسجل جراديشار الهدف الثاني للأهلي بعد إنتقاله رسمياً للأهلي مساء الجمعة الماضية قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.