عروض فنية وأغانٍ على المسارح المكشوفة بمعرض الكتاب تُبهر الجمهور

شهد مسرح «بلازا 1» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عرضًا لذوي الهمم تحت عنوان «بنكمل بعض» من خلال عروض الأراجوز للمركز القومي لثقافة الطفل.

قدم قطاع الإنتاج الثقافي «فرقة الشمس» تحت إشراف د. شيرين البياع، أغاني نالت اهتمام الجمهور، أبرزها: «فيها حاجة حلوة، حيرت قلبي معاك، الحلوة دي، أصابك عشق، حلوين من يومنا والله، إن راح منك يا عين، على الحلوة والمرة، تملي في قلبك، الصحبجية، كلمة حلوة وكلمتين، على إيدك، مغرم أنا بيك».

قدمت وزارة التربية والتعليم؛ على مسرح بلازا 2؛ عروضًا فنية للأطفال من محافظة الإسماعيلية، وشملت العروض: «سجل حلمك في عيد الطفولة»، رياض أطفال، مدرسة السلام التجريبية للغات، وعرض ديو دراما «الإخلاص لله سر النجاة»، تأليف وإخراج سماح أحمد، وأداء طلاب مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات، بجانب استعراض الشمندورة، وإلقاء شعر للطلاب سمية محمد عبد الحي، نحن عشاق الحياة، وبيجاد أحمد محمود، الفلاحة؛ وكذلك عرض تمثيلي «مونودراما وجدتها»، من تأليف محمد زين، وإخراج سماح أحمد، والطالبة لوجين محمد زين؛ كما قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية؛ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة؛ عروضها الفنية التي أبهرت الجمهور ونالت إعجابه.

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