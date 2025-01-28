جروس يعقد جلسة مع اللاعبين قبل الاستعداد لـ بيراميدز

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في لقاء بيراميدز لاعتلاء صدارة الدوري.

وأشاد جروس بمستوى اللاعبين في مباراة الجونة التي أقيمت بالأمس، وفاز فيها الأبيض برباعية مقابل هدف، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.