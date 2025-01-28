إزالة 13 حالة تعدٍ على الأرضي الزراعية في المنيا

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٣حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف ببنى مزار .

حيث قام عاشور سيد وعبد الله ربيع نائبا رئيس المركز، ورضا المريوطى رئيس الوحدة المحلية ببني صامت، وعلاء ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بصندفا، ومنتصر صلاح رئيس حى جنوب، وابراهيم محمد رئيس حى شمال ومايكل حكيم رئيس حى غرب، ومحمود ماهر رئيس حى شرق وسلطان الصقر مدير الازالات وادارة الاشغالات ب



- إيقاف حالة هدم بشارع مدرسة التجارة وتم التحفظ علي مقص حديد و ٣ مرزبة.

- إزالة حالتين بناء مخالف على ارض زراعية بحوض خزام.

-إيقاف اعمال صبة خرسانية لاعمدة الدور الرابع خلف قلابيظو والتحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

وازال عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج وقسم الازالات والاشغالات ومسئول الزراعة حالتين تعدى خارج الحيز العمراني.

وقام علاء ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول الازالات بالوحدة بفك شدة خشبية في المهد بقرية صندفا بحوض سري الدين شرق.

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الإصلاح الزراعى من :



- إزالة حالة تعدى عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة ١٦سهما بحوض النشوه.

- إيقاف أعمال بناء مخالف بحوض أبو العمرو خلف الساحة والتحفظ على ٢٠شيكارة مادة بيضاء بالحسينية.

- إيقاف أعمال بناء مخالف بأرض أبو دربالة حوض الميرزا والتحفظ على برويطه.

-إيقاف أعمال بناء مخالف بحوض النجيلة لدور أول علوى والتحفظ على برويطه .



وقام اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى على و قسم الاشغالات والتنظيم والازالات بأيقاف حالة تعدى على الطريق العام بعمل شدة خشبية بقرية نزلة جلف داخل الحيز العمراني على مساحة ٢٥ مترا ، وإزالة حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية ابشاق على مساحة قيراط بحوض الثمانين.

وتمكن أيمن يوسف مدير إدارة الأشغالات والغلق الإداري وبالتعاون مع شرطة إبشاق، بتشميع وغلق حضانة دار الأرقم أبن أبي الأرقم مخالفة بدون رخصة بقرية بني علي بناء على القرار رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٤م الصادر عن الشئون القانونية،

وتشميع وغلق ٢ ورشة نجارة مخالفة بدون رخصة بقرية صندفا بناء على القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٥م الصادر عن الشئون القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.