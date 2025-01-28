ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتروجت يفوز على البنك بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

فوز بتروجيت
فوز بتروجيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق بتروجيت فوزًا مستحقًا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت يوم اليوم  ضمن منافسات الدوري المصري.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا من جانب بتروجيت الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب جبريل شيكودي بعد تمريرة رائعة من رشاد المتولي.

واستمر الضغط الهجومي ليضيف حامد حمدان الهدف الثاني مستفيدًا من صناعة جبريل شيكودي.

ظهر فريق بتروجيت بتنظيم دفاعي قوي وأداء هجومي مميز، فيما حاول البنك الأهلي العودة للمباراة دون جدوى.

بهذا الفوز، يواصل بتروجيت تقديم أداء مميز في البطولة، بينما يسعى البنك الأهلي لتصحيح المسار في المباريات المقبلة.

فريق بتروجيت منافسات الدوري المصري البنك الأهلي المباريات الضغط الهجومي