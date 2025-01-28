بتروجت يفوز على البنك بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

حقق فريق بتروجيت فوزًا مستحقًا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت يوم اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا من جانب بتروجيت الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب جبريل شيكودي بعد تمريرة رائعة من رشاد المتولي.

واستمر الضغط الهجومي ليضيف حامد حمدان الهدف الثاني مستفيدًا من صناعة جبريل شيكودي.

ظهر فريق بتروجيت بتنظيم دفاعي قوي وأداء هجومي مميز، فيما حاول البنك الأهلي العودة للمباراة دون جدوى.

بهذا الفوز، يواصل بتروجيت تقديم أداء مميز في البطولة، بينما يسعى البنك الأهلي لتصحيح المسار في المباريات المقبلة.