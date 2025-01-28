شادي حسين يقود تشكيل زد أمام سموحة في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما في ختام منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره سموحة بملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود شادي حسين تشكيل زد أمام سموحة، حيث يبدأ به مجدي عبد العاطي كرأس حربة، ويعاونه مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي.

كان زد خسر من بيراميدز بهدف للا شيء في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

يحتل زد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل زد ضد سموحة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد طارق - محمد إسماعيل - محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا - عبد الرحمن عماد

وفي الهجوم: عبد الرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.