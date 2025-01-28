غدًا.. انطلاق أولى حلقات برنامج "نوابغ الأزهر" بمعرض الكتاب في موسمه الأول

تنطلق غدًا الأربعاء، من جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، أولى حلقات الموسم الأول من برنامج "نوابغ الأزهر"، وهو عبارة عن مسابقة تتم بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهريّة، وتهدف إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر الشريف، وإظهار تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم والأدب، وتحفز المسابقة على تشجيع التنافس الإيجابي والتشجيع على القراءة والاطلاع.

ويتنافس في البرنامج، 8 مناطق أزهرية، يمثل كل منطقة فريق من أربعة طلاب وطالبات يتم اختيارهم بعناية ليجيبوا عن مجموعة من الأسئلة العلمية والفكرية والثقافية في مختلف العلوم الشرعية والإنسانية والثقافية، ويتم تنظيم التصفيات بين منطقتين لكل حلقة، مما يعزز التفاعل والمنافسة بين الطلاب ويتيح لهم الفرصة لإظهار مهاراتهم المعرفية.

وسيتم بث فعاليات المسابقة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، بالتنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الإعلامي للأزهر، مما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والتصفيات الحية لحظة بلحظة، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة من خلال منحهم جوائز مالية، دروعًا تذكارية، أوشحة، وشهادات تقدير.

ويأتي برنامج "نوابغ الأزهر" في إطار جهود الأزهر الشريف لتحفيز القدرات، ورعاية المتميزين من أبنائه، وتحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحفيز الطلاب على المزيد من البحث والتعلم والتطوير المستمر، بالإضافة إلى تعزيز حب العلم والتفكير النقدي لدى طلاب الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.