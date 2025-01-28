ميار شريف تودع بطولة لينز للتنس بهزيمة في مستهل مشوارها

تلقت نجمة التنس المصرية ميار شريف، اليوم الثلاثاء، خسارة مفاجئة في الدور الأول لبطولة لينز للتنس فئة 500 نقطة، وذلك أمام اللاعبة الكرواتية أنتويا روزيتش.

جاءت هزيمة ميار شريف بنتيجة (3-6، 4-6)، لتودع منافسات بطولة لينز للتنس التي تقام في النمسا.

ميار شريف تواصل توديع البطولات

ودعت ميار شريف المصنفة 63 عالميًا بطولة لينز، بعدما ودعت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الأول أيضًا، بخسارتها أمام الأوكرانية ديانا ياسترمسكا، كما ودعت بطولة هوبارت للتنس في أستراليا بعد خسارتها من المجرية آنا بوندار.

وكانت ميار شريف توجت ببطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، التي أقيمت في الأرجنتين، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.