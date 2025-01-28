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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

على متنه 24 سائحا| القوات المسلحة تنجح فى إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون طائر.. صور

القوات المسلحة تنجح
القوات المسلحة تنجح فى إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون
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تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة كافة أجهزة الدولة فى أعمال البحث والإنقاذ، نجحت عناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي فى إنقاذ ركاب بالون طائر "منطاد" بمحافظة الأقصر بعد جنوحه بسبب الرياح.

تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع، إشارة استغاثة تفيد بتعرض بالون طائر إلى جنوح بسبب الرياح وتعطله وهبوطه اضطراريا بإحدى المناطق الجبلية شمال غرب الأقصر ويحمل على متنه 24 سائحًا من جنسيات مختلفة، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام القوات الجوية بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الجوى بدفع طائرة مروحية لتحديد موقع الحادث والمعاونة لعناصر الإنقاذ فى الوصول إلى مكان سقوط المنطاد بالمنطقة الجبلية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والإدارية لهم.

 كما نجحت الجهود فى إخلاء جميع السياح العالقين بمعاونة عناصر الشرطة المدنية.

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