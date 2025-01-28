مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: الاحتلال لا يملك حقًا سياديًّا خاصة بالقدس الشرقية

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال أونروا أو الاستغناء عن دورها في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف، مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أن غزة تعتبر المكان الأكثر فتكا بالعاملين في مجال الإغاثة، موضحًا، أن أونروا تعرضت لهجوم غير مبرر يعيق أداء مهامها.

وأشار مندوب الجزائر، أنه لا بد من ضمان حيادية دور وكالة أونروا، بالإضافة إلى أنه من المهم إجراء تحقيق مستقل بشأن ما تعرضه له أونروا.

وأضح مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إن قوات الاحتلال لا تملك حقًا سياديًا خاصة في القدس الشرقية.