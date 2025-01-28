محافظ دمياط يلتقي رئيس مدينة الأثاث

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، مع اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، لمتابعة الموقف الحالى بالمدينة.

وقد استعرض اللواء هدهود الموقف بعد تنفيذ كافة أعمال المرافق البنية التحتية بها ، حيث بلغت نسبة الاشغال ٨١ % من إجمالي مساحة ١٢٩ ألف متر، و أيضاً التعاقد مع مستثمرين مصريين ومن دول أخرى المملكة العربية السعودية و تركيا والمغرب ووجود مصانع لإنتاج مستلزمات صناعة الأثاث و محال خدمية " كافيتريات وخامات الإنتاج".

كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " موقف إنشاء منطقة حرة عامة متخصصة فى صناعات الأثاث بمساحة ١٥٠ ألف متر مربع ، و إجراءات استقبال طلبات لإقامة مشروعات بالمنطقة، وبحث خطة إنشاء ميناء جاف على الطريق الدولى الساحلي متخصص بالأخشاب ومستلزمات الإنتاج وتصدير الأثاث و خدمات التعبئة والتغليف .

وأشار " المحافظ " إلى حرص كافة الأطراف على العمل وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة لوضع خارطة طريق للاستفادة من المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها المدينة ، للنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة و الوصول بها إلى الأسواق العالمية ، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن طرح مساحات كاملة المرافق " حماية مدنية ، مياه ، صرف صحي، كهرباء " لحق الانتفاع لمدة تصل إلى ٢٠ عام و أيضًا مساحات كبيرة لمطورين صناعيين .

وكان قد استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، والدكتور محمد وطنى رئيس الجامعة العمالية و الدكتورة رانيا الجندى عميد الجامعة العمالية فرع رأس البر ، حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة .

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المقترح يأتى بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى و العمل ، لتحقيق رؤى التكامل بما يضمن دعم الجامعة بشكل كامل لإنشاء جامعة تكنولوجية طبقًا للمعايير المحددة ، لإعداد خريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل ، و قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة بالقطاعات الصناعية .

وعلى هذا الصعيد،، أوضح " محافظ دمياط " ان المخطط يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان والاهتمام بالتعليم التكنولوجي