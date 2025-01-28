محافظ دمياط يلتقي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والدكتور محمد وطنى رئيس الجامعة العمالية والدكتورة رانيا الجندى عميد الجامعة العمالية فرع رأس البر، حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة .

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المقترح يأتى بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى و العمل ، لتحقيق رؤى التكامل بما يضمن دعم الجامعة بشكل كامل لإنشاء جامعة تكنولوجية طبقًا للمعايير المحددة ، لإعداد خريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل ، و قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة بالقطاعات الصناعية .

وعلى هذا الصعيد،، أوضح " محافظ دمياط " ان المخطط يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، لارتباطه الوثيق بملف الصناعة ومساعدة الخريجين فى الحصول على فرص عمل لائقة ، وأشار إلى أن المحافظة خلال عملها نحو إعداد خارطة طريق لتطوير الصناعات التى تشتهر بها دمياط وبالأخص صناعة الأثاث والوصول بها إلى الأسواق العمالية ، تم رصد احتياج المخطط إلى كوادر فنية قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة ، لذا تم التفكير في الاستفادة من كيان الجامعة العمالية برأس البر، لرفع كفاءته و التنفيذ .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أنه سيتم إعداد دراسة بالتنسيق مع الاتحاد والجامعة العمالية وبالشراكة مع جامعة دمياط لاستفادة من خبراتها لتحقيق شراكة تضمن التكامل يدعم ملف تحويلها إلى جامعة تكنولوجية والتى ستعد الأولى من نوعها بالمحافظة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتحقيق النجاح لتلك المبادرة لافتاً إلى أننا سنعمل جميعاً لخدمة المحافظة وأبنائها

وفى ختام اللقاء، تسلم " المحافظ " درع اتحاد نقابات عمال مصر من عبد المنعم الجمل تقديرًا لهذا التعاون.