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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ  أحمد تميم المراغى .

وألقى الدكتور الشحات السيد عزازي، من علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تشريفاً لصاحب تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه، مؤكداً بأن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا برسولنا الكريم قولاً وعملاً وخلقًا، مشيراً إلى أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وألقى اللواء أح  أحمد محمـد الصيفى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول  عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة الإقتداء بذكرى الرسول الكريم فى الدفاع عن العقيدة وصون عزة الوطن وكرامته، وكذا رسالته المشرقة للإنسانية وكفاحه العظيم فى إرساء مبادئ العدل والحق والمساواة بين الناس.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .

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