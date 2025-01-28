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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تُنظِّم الفوج الطلابي الأول لزيارة معرض الكتاب

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان الاهلية
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 نظمت جامعة حلوان الاهلية زيارة ضمت الفوج الأول من الطلاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 23 يناير حتي 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 1345 دارًا للنشر من 80 دولة.

وتمت الزيارة تحت إشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة.

حيث شارك الطلاب من مختلف الكليات بالجامعة وخلال زيارتهم، قام الطلاب بجولة في مختلف أجنحة المعرض والمشاركة في بعض الفعاليات الثقافية والعروض الفنية وإقتناء بعض الكتب وإلتقاط الصور التذكارية.

فيما أكد رئيس جامعة حلوان الأهلية بأن هذه المبادرة تعد فرصة لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، وتعكس التزام الجامعة بتوفير تجارب تعليمية ثرية خارج نطاق الفصول الدراسية.

ئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الدولى للكتاب جامعة حلوان الاهلية