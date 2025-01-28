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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الشؤون النيابية: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بعد زيادة أعدادهم

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية
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قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك تعاونا مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات اللاجئين.

وأضاف فوزي خلال كلمته، التي أذاعتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، أن الحكومة قدمت عددًا من القوانين التي تسهم في دعم حقوق الإنسان.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه تم إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بعد زيادة أعدادهم وذلك لضمان حقوقهم.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر عملت على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزاماتها الدولية، مشيرًا، إلى أن حقوق الإنسان متكاملة ونأمل أن تتمتع بها جميع الشعوب دون ازدواجية.
 

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