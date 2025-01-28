أمانة العمل الأهلي بـ"مستقبل وطن" تناقش خطتها خلال الفترة المقبلة

اجتمعت أمانة العمل الأهلي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الأهلي.

وفي بداية الإجتماع، استعرض النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد، مجهودات الحزب خلال الفترة الماضية، بتجهيز ما يقرب 3000 عروسة ودعم المستشفيات بأجهزة وغرف عناية مركزة، وكذلك سداد ديون صغار المزارعين وتقديم دعم لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توزيع بطاطين ضمن مبادرة شتاء دافئ.

من جانبه، أشار النائب فخري طايل إلى أن أمانة العمل الأهلي هي أمانة مستحدثة تهدف إلى خدمة المواطنين، فى ظل الظروف الإقليمية والجيوسياسية التى تمر بها الدولة المصرية، لافتا أن الامانة تسعي لعمل مبادرات لخدمة المواطنين، من خلال التمكين الاقتصادي للمواطنين.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول رؤية ومقترحات أعضاء هيئة المكتب للنهوض بعمل أمانة العمل الجماهيري.