مجلس كنائس الشرق الأوسط يهنّئ سامر لحّام لانتخابه عضوًا بمجلس إدارة "آكت الليانس"

عقد الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس اجتماعًا عامًا لفريق الأمانة العامة للمجلس عنوانه التقدّم والنجاح في المنابر العالميّة. الاجتماع جاء لمناسبة انتخاب مرشّح مجلس كنائس الشرق الأوسط المهندس سامر لحّام، مدير دائرة الدياكونيا والخدمة الاجتماعيّة فيه، عضوًا في مجلس الإدارة الجديد لهيئة "آكت الليانس" العالميّة.

علمًا أنّ انتخابات مجلس الإدارة الجديد تمّت في الجمعيّة العامة الرابعة لـ"آكت" الّتي انعقدت في يوغيّاكارتا – إندونيسيا، تحت عنوان "الرجاء في العمل، معًا من أجل العدالة"، بين 28 أكتوبر، و1 نوفمبر 2024.

خلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس الّذي أُقيم يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، في المقرّ الرئيس للمجلس في بيروت، توجّه الأمين العام البروفسور د. ميشال عبس بكلمة تهنئة إلى سامر، مثنيًا على كفاءاته وقدراته المميّزة، شاكرًا له جهوده وعطاءاته في الحقل الكنسي والميدان الإنساني. كما أكّد على مصداقيّة مجلس كنائس الشرق الأوسط عالميًّا وجودة الخدمات الإنسانيّة الّتي يقدّمها بدعم من هيئة "آكت الليانس".

من جهّته، شكر سامر الأمين العام البروفسور د. عبس وفريق عمل المجلس، مهنّئًا بدوره المجلس على تميّزه المسكوني والإنساني وحرصه الدائم على خدمة الإنسان وكلّ إنسان بعدالة وكرامة. هذا وشرح أهميّة وجود مجلس كنائس الشرق الأوسط في هكذا مسؤوليّات مشيدًا بمهارات فريق دائرة الدياكونيا والخدمة الإجتماعيّة الّذي لطالما سعى إلى تعزيز العمل الإغاثي الميداني على مرّ السنوات.

في هذا السياق، قدّم فريق الأمانة العامة التهاني القلبيّة لسامر متمنّيًا له دوام الصحّة والتوفيق والمزيد من التقدّم والنجاح، عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط، في سبيل خدمة الإنسان وخير المجتمعات.