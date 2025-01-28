"القاعة الرئيسية" بمعرض الكتاب تُناقش "أحمد مستجير: الهندسة الوراثية والنبات"

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت "القاعة الرئيسية" ندوة بعنوان «أحمد مستجير: الهندسة الوراثية والنبات»، حيث حضر الندوة كل من: الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي، عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة القاهرة، الدكتور علاء الدين محمود خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد شوقي أحمد إبراهيم، أستاذ فسيولوجي وبيوتكنولوجي النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأدارت الندوة الإعلامية دينا شرف.

في بداية الندوة، قالت الإعلامية دينا شرف: "نحتفي اليوم بعالم الزراعة أحمد مستجير، الذي يُعد عميدًا لها، والمؤلف والشاعر والأديب والمترجم، تخرج على يديه العديد من طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، كما أثرى المكتبة العامة بمجموعة من أمهات الكتب العالمية، كان دائم التفكير في إنشاء معمل الاستنساخ الحيواني، وهو الأديب المتنكر في هيئة العالم".

من جانبه، أكد الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي؛ على فخره بالتعامل مع أحمد مستجير قائلاً: "لي الشرف أن أكون قد تعاملت مع أحمد مستجير بعد عملي في اليابان، وكان له دور كبير في مجال الهندسة الوراثية في النباتات، تعلمت منه الكثير، فهو عالم حقيقي يشهد له الجميع في خدمة العلم والبشرية، كان يعمل على مشروعات لخدمة الوطن، وكانت مشروعاته تهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة باستخدام أدوات بحثية سليمة، عمل على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، مستخدمًا الجينات المقاومة للجفاف والملوحة، وهو ما يسهم في تقصير مدة نمو المحاصيل، وعلى الرغم من نقص الموارد وضعف التمويل، إلا أنني أعتقد أن مشروع الدلتا الجديد يمكن أن يكمل الطريق في حال استخدام أدوات البحث العلمي السليمة".

أما الدكتور أحمد شوقي، فقد أشار إلى أنه عمل مع الدكتور أحمد مستجير في عدة مشروعات، مؤكدًا أنه تتلمذ على يديه خلال فترة دراسته، وقال: "كان الدكتور مستجير عميدًا للكلية وكان يدرس لنا، وحاولت أن أسجل الماجستير تحت إشرافه، ولكن تم تعييني في وظيفة أخرى، وعندما سافرت إلى ألمانيا عام 2001 لدراسة الهندسة الوراثية للنبات، كانت خطط البعثات قد وضعها أحمد مستجير".

وأشاد الدكتور علاء الدين محمود خليل؛ بقرار اختيار شخصية أحمد مستجير ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، قائلًا: "لم يكن لي الشرف التعامل المباشر مع الدكتور مستجير، لكننا رأيناه من خلال كتبه ودراساته وتجاربه، فكان متخصصًا في الهندسة الوراثية التي تعتبر أدوات لتقصير الوقت في إنتاج المحاصيل الزراعية، استطاع نقل الجينات المقاومة من النباتات الطبيعية مثل الغاب إلى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، ونتمنى أن ترى أبحاثه ودراساته النور، فهو عالم جليل أثرى الحياة العلمية والأدبية والفنية، وعاش بحس وطني، هدفه كان تحقيق الأمن الغذائي".