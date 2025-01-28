«يا صباح الخير ياللي معانا» لـ سحر سلمان في معرض الكتاب

تُشارك الكاتبة سحر سلمان بكتابها الجديد الذي يحمل عنوان «يا صباح الخير ياللي معانا» الصادر حديثا عن دار غايا للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى 5 فبراير المقبل في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة «كتالوج الحياة»، حيث يتناول فلسفة الخير والأخلاق من منظور فكري فلسفي.

وينقسم الكتاب إلى قسمين، الأول بعنوان «يا صباح الخير»، ويتعمق في استكشاف صراع الخير والشر وتأثيره على الحياة، أما القسم الثاني «ياللي معانا»، فيتناول علاقة الناس ببعضهم البعض، مسلطًا الضوء على فلسفة الأخلاق وكيف تشكل العلاقات الإنسانية، فالعمل يقدم رؤية شاملة وعميقة لفهم الخير والأخلاق في سياق الحياة اليومية.