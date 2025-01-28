أمسية شعرية تحتفي بتنوع الإبداع في القاهرة الدولي للكتاب

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، استضافت قاعة "ديوان الشعر" أمسية شعرية متميزة تحتفي بالتنوع الإبداعي، حيث يشارك فيها نخبة من الشعراء المصريين والعرب، من أجيال وتجارب مختلفة، ما يعكس ثراء المشهد الشعري المعاصر.

وشارك في الأمسية كلاً من أحمد مجدي، البهاء حسين، جيهان بركات، حسني الإتلاتي، شيماء الحماقي، عادل الشربيني، عبد الناصر الجوهري، محمد رؤوف، ومحمد هشام، بالإضافة إلى مريم الزرعوني من الإمارات، مما يضفي على اللقاء بُعدًا عربيًا يعزز التفاعل الثقافي بين الشعراء.

وأدار الأمسية الشاعر فارس خضر، الذي سلط الضوء على تجارب المشاركين المختلفة، ووجه الحوار نحو استكشاف القواسم المشتركة بين القصائد وأساليب التعبير المتنوعة. وكانت الأمسية مساحة للحوار بين الأصوات الشعرية الحديثة والتقليدية، وعكست القضايا والتجارب التي تشغل الكتابة الشعرية اليوم، وقصائد تعبر عن تجارب فردية وجماعية، وتبرز الغنى الإبداعي للشعر العربي في تجلياته المختلفة.