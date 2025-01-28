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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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أدانت مصر استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدي إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفى للحصول علي الخدمات الطبية، وتستهجن مصر استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورا محوريا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن مصر تعاود مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعزل، وتعرب مصر عن تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

جمهورية مصر العربية للشعب السوداني