غدا.. عرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" في نقابة الصحفيين

‎‎تنظم نقابة الصحفيين عرضًا للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو عبارة عن 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023.

‎يقام عرض الفيلم الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء 29 يناير في مسرح النقابة، وبحضور عدد من صناع الفيلم، والدعوة عامة.

‎فيلم "من المسافة صفر" تم اختياره ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميًا.

‎وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في مصر ،والأردن، وتونس، والجزائر، والسويد ورومانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، خلال 2024، ونال خلالها عدة جوائز.