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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي "داعش" قنا

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" لجلسه ٢٥ فبراير.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة ارهابية بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

الاعتداء على الحرية الشخصية أحكام الدستور والقوانين الحقوق العامة الحرية الشخصية المستشار وجدي عبد المنعم