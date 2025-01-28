محافظ بني سويف يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع، لإتاحة توفير تلك السلع خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين ،حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك،ورؤساء المدن ومسؤولى مشرعات جهاز الخدمة الوطنية والزراعة والتضامن والطب البيطري ومباحث التموين والشركة المصرية للسلع الغذائية،ومديري إدارات التموين وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة

في مستهل الاجتماع تقدم المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل،مؤكدا أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة،وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية،استعداداً للشهر الكريم،عن طريق حزمة من الإجراءات والآليات لضمان توافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة معارض" أهلاً رمضان" بمعدل معرض في كل وحدة محلية،بجانب المعرض الرئيسي بالمدينة العاصمة،والتنسيق مع الجهاز والغرفة التجارية لإقامة معرض مماثل لخدمة سكان الأحياء بمدينة بني سويف شرق النيل، مع مراعاة حسن اختيار الموقع المقترح لهذا المعرض لتعميم الاستفادة والوصول لكافة المناطق والأحياء شرق النيل ، خاصة مع الاتساع العمراني للمدينة شرق النيل

وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتوسع في إقامة منافذ بيع متنقلة وثابتة بالتنسق مع مسؤولى الجهات المختصة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان وسيارات التموين وجهاز مستقبل مصر،بجانب منظمات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى المحافظة،والتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولي تلك المنافذ لإعداد خريطة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين،لضمان عدالة التوزيع والطرح وتخفيف العبء على المعارض الرئيسية بعواصم المدن

كما كلف المحافظ التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية،والمخابز البلدية ،لمتابعة انتظام وسير العمل بها خاصة مع تعديل مواعيد عملها لتناسب طبيعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الشهر الكريم ومتابعة أعمال المطاحن للتأكد من توافر وجودة أرصدة الدقيق ، بجانب المرور الميداني على مستودعات البوتاجاز تجنبا لحدوث اختناقات خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك وزيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال تلك الفترة.