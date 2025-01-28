نائب محافظ القاهرة يتابع سير العمل بحي حلوان

قام أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة بحي حلوان لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وسير العمل بالحي طبقا لتعليمات السيد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة.

وخلال جولته بالحي وإداراته المختلفة حرص على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لانهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها إلى جانب التعرف على طبيعة الخدمات والأعمال التي يقدمها العاملون.

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد رخص البناء الصادرة للمواطنين، من الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي والسيد مدير المركز التكنولوجي علي أعداد الطلبات التي تم إنجازها في هذا الملف وأهم المشكلات التي تم رصدها حيث رافقه خلال الجولة مدير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين والتخطيط بالمنطقة الجنوبية.

وخلال الجولة وجه بضرورة التواجد علي مدار اليوم في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين لتيسير كافة الاجراءات مع استمرار متابعة الشكاوي التي قدمها المواطنون لسرعة حلها والعرض عقب الانتهاء من حل المشكلات.